Hamas 1 esirin cesedini daha İsrail’e teslim etti | Video
26.11.2025 | 08:50
Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 1 esirin daha cesedini İsrail'e teslim etti.
Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ölen 1 esirin daha cesedini İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, Kızıl Haç aracılığıyla cesedi Gazze Şeridi'nde teslim aldı. İsrail topraklarına sevk edilecek olan ceset, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.
Hamas ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 26 esirin cesedini İsrail'e teslim ederken, Gazze Şeridi'nde 2 esirin cesedinin kaldığı tahmin ediliyor.
