Video Dünya Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video
Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video

Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video

03.07.2023 | 10:44

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kyushu bölgesindeki birçok yerleşim alanında sel baskınları yaşanırken, 470 binden fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

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Japonya'nın Kyushu bölgesindeki Fukuoka, Kumamoto ve Oita eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kyushu bölgesinde birçok nehirde su seviyesi kritik düzeye ulaşırken bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Kumamoto eyaleti Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bir nehir üzerinden geçen 37 metre uzunluğundaki beton köprünün yükselen su seviyesine dayanamayarak yıkılırken olayda yaralanan olmadı. Fukuoka eyaletindeki dağlık alanda bulunan bir yol toprak kayması sonucu çöktü. Ayrıca Fukuoka, Kumamoto ve Oita eyaletlerindeki birçok yerleşim bölgesinde sel baskınları meydana geldi.

TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI
Şiddetli yağışlar yerel yönetimleri de alarma geçirdi. Fukuoka eyaletinde 53 bin 987 hanede yaşayan 115 bin 809, Kumamoto eyaletinde ise 181 bin 828 hanede yaşayan 363 bin 410 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) şiddetli sağanak yağışların yarın sabaha kadar Kyushu bölgesinde etkisini sürdüreceği uyarısı yaparken, yetkililer riskli bölge sakinlerini su baskınları, toprak kaymaları ve taşkınlara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

SEL NEDENİYLE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yamaguchi eyaletinde cumartesi günü sel sularının sulama kanalına sürüklediği araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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