Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video
Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kyushu bölgesindeki birçok yerleşim alanında sel baskınları yaşanırken, 470 binden fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı.
TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI
Şiddetli yağışlar yerel yönetimleri de alarma geçirdi. Fukuoka eyaletinde 53 bin 987 hanede yaşayan 115 bin 809, Kumamoto eyaletinde ise 181 bin 828 hanede yaşayan 363 bin 410 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) şiddetli sağanak yağışların yarın sabaha kadar Kyushu bölgesinde etkisini sürdüreceği uyarısı yaparken, yetkililer riskli bölge sakinlerini su baskınları, toprak kaymaları ve taşkınlara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.
SEL NEDENİYLE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yamaguchi eyaletinde cumartesi günü sel sularının sulama kanalına sürüklediği araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video 03.07.2023 | 10:44
02:24
03:08
01:41
Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video 03.07.2023 | 08:31
00:15
Kolombiya’da eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı | Video 03.07.2023 | 08:31
00:14
Rodos'ta tepki çeken görüntü! Bakanlık soruşturma başlattı | Video 02.07.2023 | 13:50
01:51
Fransa’daki protestolar şiddetini arttırdı | Video 02.07.2023 | 08:44
02:03
Çin'de kimya tesisinde patlama! | Video 01.07.2023 | 15:20
00:35
01:31
Fransa'da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video 01.07.2023 | 12:12
00:43
Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı | Video 01.07.2023 | 10:53
02:53
Fransa'da sokaklar yangın yeri! Olaylar Belçika'ya da sıçradı! | Video 01.07.2023 | 09:50
02:54
Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı | Video 01.07.2023 | 10:05
03:45
Eskişehir’de otobüs kazası: 35 yaralı! | Video 01.07.2023 | 10:05
00:41
Meksika’da Beatriz Kasırgası alarmı! | Video 01.07.2023 | 08:44
01:15
00:55
Fransa'daki olaylarda mağazalar zarar gördü | Video 01.07.2023 | 09:04
00:16
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video 01.07.2023 | 08:44
00:12
Joe Biden canlı yayını bir anda terk etti | Video 30.06.2023 | 16:43