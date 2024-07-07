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Japonya'da Müslüman olmadığı halde İslam'ı tanıtan Hongu, fenomen haline geldi | Video

Japonya'da Müslüman olmadığı halde İslam'ı tanıtan Hongu, fenomen haline geldi | Video

07.07.2024 | 12:25

Japonya'da Ikuto Hongu adlı içerik üreticisi, Müslüman olmadığı halde sosyal medyada İslam’ı tanıtan paylaşımlar yaparak 1 milyon takipçi sayısına ulaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Amacım İslam'ı dünyaya sevdirmek" dedi.

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Japonya'da Müslüman olmadığı halde İslam dinini ve kültürünü dünyaya tanıtma amacıyla yola çıkan Japonya vatandaşı Ikuto Hongu, sosyal medya fenomeni haline geldi. Japonya'yı ziyaret eden Müslümanlara helal restoranları tanıtan ve İslam dinini öğrenmeye çalışan Hongu, sosyal medya platformu Instagram'da açtığı "navito_halal" adlı hesapla 1 milyon takipçi sayısına ulaştı.

"ŞU AN YAPTIĞIM ŞEYİN AMACI, JAPONYA'NIN MÜSLÜMANLARI ANLAMASINI SAĞLAMAK"
Malezya'da eğitim görmesi nedeniyle İslam dinine ilgi duyduğunu belirten Hongu, "Aslında Kobe'de doğdum ve orada geçmişi oldukça eskiye dayanan bir cami vardı. Ve Müslüman toplumu çok arkadaş canlısıydı" dedi.

Japonya'nın Kobe şehrinde yakından tanıma fırsatı bulamadığı Müslümanları Malezya'da yakından tanıdığını belirten Hongu, "Oradaki Müslümanlar da çok arkadaş canlısıydı" ifadelerini kullandı.

"Şu an yaptığım şeyin amacı, Japonya'nın Müslümanları anlamasını ve kucaklamasını sağlamak" diyen Hongu, "Çünkü Malezya'da birçok Müslüman arkadaşım oldu ve hepsi Japonya'ya geldiğinde helal yemek bulamadığından dert yandı" ifadelerini kullandı.

Daha önce Gazze'ye yardım kampanyası gibi faaliyetler de gerçekleştiren Hongu, kültürler arasında köprü görevi görmek istediğini belirtti. Yeni Zelanda'dan Japonya'ya turist olarak gelen Sharma Brahmin ise Hongu'yu Tokyo'da gördüğüne şaşırdığını belirterek, "Tokyo Camii'ni ziyarete gelmiştim ve yaklaşık 1 yıldır sosyal medyadan takip ettiğim Hongu'yu burada gördüğüme şaşırdım" ifadelerini kullandı.

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