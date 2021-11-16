Video Dünya Japonya’da patlayan su altı volkanı deniz yaşamını tehdit ediyor | Video
Japonya’da patlayan su altı volkanı deniz yaşamını tehdit ediyor | Video

Japonya’da patlayan su altı volkanı deniz yaşamını tehdit ediyor | Video

16.11.2021 | 10:27

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Japonya’da Ağustos’ta patlayan su altı volkanının açığa çıkardığı volkanik kül ve kaya parçaları ülkenin birçok bölümünde deniz yüzeyini kapladı. Turizm ve balıkçılık faaliyetlerini de engelleyen volkanik malzemenin bu ay sonunda Tokyo kıyılarına ulaşması bekleniyor.

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Pasifik Okyanusu'ndaki Ogasawara ada zinciri açıklarında bulunan ve 13 Ağustos'ta patlayan Fukutoku-Okanoba su altı volkanı Japonya'daki deniz yaşamını ve çevreyi tehdit ediyor. Japonya Deniz-Yer Bilimi ve Teknolojisi Ajansından yapılan açıklamada, Ekim ayının başlarında patlamanın meydana geldiği bölgeden bin kilometre uzaklıktaki Okinawa Adası ve Kagoshima eyaletine ulaşan volkanik kül ve kaya parçalarının, balıkçılık ve turizm faaliyetlerinde aksamalara neden olduğu belirtildi. Elle kolayca ufalanabilecek yoğunlukta olmasına rağmen su yüzeyini kaplayarak güneş ışınlarını engelleyen volkanik maddenin deniz yaşamı üzerinde tehlike arz ettiği kaydedilirken, akıntı ile taşınan tehlikeli maddenin bu ay sonunda Tokyo kıyılarına ulaşmasının beklendiği bildirildi. Ülke genelindeki bilimsel araştırma kurumları söz konusu volkanik maddenin nasıl temizleneceğini belirlemek üzere araştırmalara başlarken, merkezi Japonya hükümetinin ise etkilenen bölgelerdeki balıkçılara sübvansiyon desteği sunmayı planladığı öğrenildi.

EN BÜYÜK VOLKANİK OLAYLARDAN BİRİ
Pasifik Okyanusu'ndaki Ogasawara ada zinciri açıklarında bulunan Fukutoku-Okanoba sualtı volkanında 13 Ağustos'ta patlama meydana gelmiş, patlamanın modern Japonya tarihinde görülen en büyük volkanik olaylardan biri olduğu belirtilmişti.

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