Kudüs'te yaşlı kadına biber gazı sıkan İsraillileri, Filistinli gençler böyle durdurdu | Video

gün işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirilecek olan bayrak yürüşü, aşırı fanatik İsraillilerin Filistinlilere gösterdiği şiddet olaylarına şahit oldu. Öte yandan sosyal medyada yayılan bir görüntü ise ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntülerde bir fanatiğin Küdüslü yaşlı bir kadının yüzüne biber gazı sıktığı ardından da Filistinli gençler tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi.