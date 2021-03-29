Londra’da açık arttırmaya çıkan Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi kamerada
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İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Sothebys’s müzayede evinde bulunan ve İtalyan ressam tarafından resmedilen Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Londra’da satışa çıkacak 31 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak. Tablonun değerinin 80 bin Sterlin ile 120 bin Sterlin arasında olacağı tahmin ediliyor.