Nanmadol Tayfunu Japonya’da hayatı felç etti | Video

Japonya’da etkili olan Nanmadol Tayfunu nedeniyle 550 uçuş iptal edilirken, 4 milyon 30 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'da dün itibariyle etki göstermeye başlayan Nanmadol Tayfunu hayatı olumsuz etkiliyor. Okinawa ve Kagoshima eyaletleri başta olmak üzere ülkenin birçok kesimine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle 1 milyon 940 bin hanede yaşayan 4 milyon 30 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Kagoshima ve Miyazaki eyaletlerinde 58 bin 810 hanede geçici elektrik kesinti yaşandığını açıklanırken, bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinin şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

ULAŞIMI FELÇ ETTİ

Nanmadol Tayfunu, Japonya'da hava ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kyushu Hızlı Tren Hattı'ndaki seferler, Kagoshima Chuo İstasyonu'na giden ilk trenden itibaren gün boyu askıya alınırken, Hakata İstasyonu ile Kumamoto İstasyonu arasındaki tren seferlerinin de öğlen saatleri itibariyle durdurulacağı açıklandı. Öte yandan, ülke genelinde en az 550 uçuşun zorlu hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

YETKİLİLER UYARDI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), riskli bölgelerde yaşayan sakinleri şiddetli fırtına, yağış, heyelan ve sel risklerine karşı uyarırken, muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulunuldu. Uzmanlar mecbur olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yaptı. Nanmadol Tayfunu'nun yarına dek etkisini sürdürmesi bekleniyor.