Video Dünya New York ve New Jersey'i sel vurdu: Acil durum ilan edildi | Video

New York ve New Jersey'i sel vurdu: Acil durum ilan edildi | Video

New York ve New Jersey'i sel vurdu: Acil durum ilan edildi | Video
02.09.2021 | 11:21

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ABD'de etkisini sürdüren Ida Kasırgası, New York'ta ve New Jersey'de şiddetli yağışa yol açtı. Metro istasyonları, Newark Havalimanı ile cadde ve sokaklar sele teslim olurken, iki eyalette de acil durum ilan edildi.

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Ida Kasırgası ABD'de etkisini sürdürüyor. Louisiana eyaletinde büyük hasara yol açan kasırga, bu kez ülkenin doğusuna şiddetli yağış getirdi. New Jersey ve New York'ta etkili olan şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. New York'ta metro istasyonları sular altında kalırken, metro seferleri durduruldu. New York sakini metro istasyonlarında ve caddelerdeki yarıya kadar suya saplanan araçlarda mahsur kaldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda New York'ta acil durum ilan edildiğini duyurarak, "Şehir genelinde rekor seviyedeki yağmur, sel ve yollarımızdaki tehlikeli koşullarla bu gece tarihi bir hava olayına tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı. New York polisi halkı yollardan uzak durma konusunda uyararak itfaiyenin kentinde dört bir yanından gelen çağrılara yanıt verdiğini aktardı. New York Eyalet Valisi Kathy Hochul da eyalet genelinde acil durum ilan ederek, "Lütfen yollardan uzak durun ve gereksiz seyahatlerden kaçının" çağrısında bulundu.

NEW JERSEY'DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kasırga, New Jersey'de de hayatı felç etti. New Jersey eyaletinin Bayonne kentinde caddeler göle dönerken, araçlar yollarda kaldı. Eyalette olumsuz hava koşullarında 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği açıklandı. Eyalet Valisi Phil Murphy de acil durum ilan ederken, Mullica Hill'de en az 9 ev yıkıldı. Su baskını yaşanan Newark Liberty Havalimanında tüm uçuş faaliyetlerinin askıya alındığı duyuruldu. Polis, New Jersey'nin Kearny kentinde postane binasının çatısının çöktüğünü, içeride insanların olduğunu aktarırken, can kaybına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

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