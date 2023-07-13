Pakistan’da sel: 40 köy sular altında! | Video
Pakistan’ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışlarda 40 köy sel sularının altında kaldı.
Pakistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin üst ve orta kesimlerinde bugünden itibaren 17 Temmuz'a kadar muson yağmurlarının etkili olacağı uyarısı yaptı.
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