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Pakistan’da tüp patlaması: 3 ölü 19.11.2021 | 14:25
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ABD'de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video 19.11.2021 | 10:47
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İtalya'da hortum: 1 ölü | Video 18.11.2021 | 15:17
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Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51
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La Palma’daki volkanik patlamanın sonuna yaklaşılıyor | Video 18.11.2021 | 13:17
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Prag’daki ışıklı drone gösterisi izleyenleri hayran bıraktı | Video 18.11.2021 | 13:09
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Polonyalı güvenlik güçleri 100 göçmeni gözaltına aldı | Video 18.11.2021 | 12:18
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Polis yanlış eve baskın yaptı, ev sahibi ne yapacağını şaşırdı | Video 18.11.2021 | 10:38
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Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda can kaybı 15'e yükseldi | Video 18.11.2021 | 10:28
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Kanada’da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı: 1 ölü, 2 kayıp 17.11.2021 | 13:47
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Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü | Video 16.11.2021 | 15:56
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Pakistan’da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı 16.11.2021 | 12:42
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Nepal’de yangın: 20 ev küle döndü | Video 16.11.2021 | 11:07
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Japonya’da patlayan su altı volkanı deniz yaşamını tehdit ediyor | Video 16.11.2021 | 10:27
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Yaşlıların çöpten yiyecek toplama görüntüleri Rusya'yı ayağa kaldırdı 15.11.2021 | 13:16
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Dünyanın ilk "Tren-büs"ü Japonya'da hizmete giriyor 15.11.2021 | 09:42
Pakistan’da meydana gelen tüp patlamasında 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Rawalpindi kentinde bugün bir evde tüp patlaması yaşandı. Mazharabad bölgesindeki patlamada bir kadının 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybettiği açıklanırken, patlamanın şiddetiyle evin enkaza döndüğü belirtildi. Anne ve çocuklarının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.