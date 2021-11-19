Pakistan’da tüp patlaması: 3 ölü

Pakistan’da meydana gelen tüp patlamasında 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Rawalpindi kentinde bugün bir evde tüp patlaması yaşandı. Mazharabad bölgesindeki patlamada bir kadının 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybettiği açıklanırken, patlamanın şiddetiyle evin enkaza döndüğü belirtildi. Anne ve çocuklarının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.