Rusya'da corona virüsü aşısı tartışmaları sonrası flaş istifa! | Video

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, tescillendiğini açıkladıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının iki hafta içinde kullanıma hazır olacağını ileri sürdü. Muraşko, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, dün tescil edildiğini bildirdikleri Kovid-19 aşısına ilişkin açıklamalar yaptı. Aşının kalite kontrolünü gerçekleştirdiklerini iddia eden Muraşko, "Önümüzdeki iki hafta içinde aşının ilk paketleri hazır olacak ve ilk önce sağlık çalışanlarına verilecek." şeklinde konuştu. Kovid-19 aşısının gönüllü yaptırılacağını vurgulayan Muraşko, "Bazı doktorların virüse karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle, aşı olmak doktorun inisiyatifine bırakılacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Muraşko, sağlık çalışanları, öğretmenler ve risk grubunda olan kişilere aşıyı yaptırmaları çağrısında bulundu.