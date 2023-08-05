Video Dünya Senegal halkı Fransa’ya karşı ayaklandı! | Video
Senegal halkı Fransa’ya karşı ayaklandı! | Video

Senegal halkı Fransa’ya karşı ayaklandı! | Video

05.08.2023 | 09:55

Fransa'nın Afrika'daki eski sömürüleri birer birer Paris yönetimine karşı ayaklanıyor. Senegal'de halk, Fransız yanlısı hükümete karşı gösterilere başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Senegal halkı Fransa’ya karşı ayaklandı! | Video 01:00
Senegal halkı Fransa’ya karşı ayaklandı! | Video 05.08.2023 | 09:55
Ukrayna’dan Rus savaş gemisini vurdukları iddiası | Video 00:36
Ukrayna’dan Rus savaş gemisini vurdukları iddiası | Video 04.08.2023 | 15:47
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım | Video 01:01
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım | Video 04.08.2023 | 12:28
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 00:21
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 04.08.2023 | 12:28
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 00:21
Japonya’da patlayan borudan fışkıran su 50 metre yüksekliğe ulaştı | Video 04.08.2023 | 12:16
Rus savaş gemisi Karadeniz’de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video 00:35
Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video 04.08.2023 | 11:42
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video 02:44
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video 04.08.2023 | 08:51
Güney Kore’de AVM’de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video 00:47
Güney Kore'de AVM'de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video 03.08.2023 | 15:42
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video 03:23
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video 03.08.2023 | 13:53
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi | Video 02:03
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi | Video 03.08.2023 | 13:54
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 01:28
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 03.08.2023 | 12:29
Japonya’da Khanun Tayfunu’nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 02:00
Japonya’da Khanun Tayfunu'nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 03.08.2023 | 10:41
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 02:29
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 03.08.2023 | 08:45
İtalya’nın kuzeyinde orman yangını | Video 01:01
İtalya'nın kuzeyinde orman yangını | Video 02.08.2023 | 14:43
Çin’in başkenti Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü | Video 02:21
Çin’in başkenti Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü | Video 02.08.2023 | 13:53
Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 00:17
Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 02.08.2023 | 13:37
İngiltere’de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 01:11
İngiltere'de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 02.08.2023 | 12:48
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 10:54
Nijer’de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 00:12
Nijer'de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 02.08.2023 | 11:16
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 11:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA