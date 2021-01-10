Son dakika! Düşen Endonezya uçağının enkazına ulaşıldı! İşte ilk görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
01:27
El Bab'a İHA’lı hava saldırısı | Video 10.01.2021 | 09:15
01:05
Rusya’da yasadışı huzurevinde yangın: 7 ölü | Video 10.01.2021 | 08:02
00:52
İrlanda'nın Cork Limanında büyük yangın | Video 09.01.2021 | 16:34
02:04
00:53
Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti | Video 09.01.2021 | 14:29
00:36
02:19
Pakistan'da boya fabrikasında dev yangın | Video 09.01.2021 | 14:05
00:36
00:49
Son dakika! Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu | Video 09.01.2021 | 14:14
00:19
02:06
00:17
Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu | Video 09.01.2021 | 08:31
00:48
ABD’de lüks yatta yangın: 2 yaralı | Video 09.01.2021 | 08:30
01:15
02:34
ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki | Video 08.01.2021 | 09:35
03:59
00:59
Nijerya'da petrol taşıyan tankerde patlama | Video 07.01.2021 | 17:01
01:33
01:33
Trump destekçilerinin ABD Kongresi’ne hasarı ortaya çıktı | Video 07.01.2021 | 16:42
Cumartesi günü kalktıktan dakikalar sonra okyanusa düşen ve 62 kişinin bulunduğu Endonezya yolcu uçağının kaza yerinden, insan kalıntıları ve uçak enkazı çıkarıldı. Sriwijaya Air'in 182 numaralı uçuşlu ve içinde 62 kişinin bulunduğu uçağının, radar teması kesildiğinde Cakarta'dan Pontianak şehrine gidiyordu. Endonezya Donanması dalgıçları, bugün uçağın enkazına ulaştı. Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Komutanı Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada uçağın gövdesini bulduklarını belirtti. Cakarta Polisi sözcüsü Yusri Yunus, Endonezya polisi uçağın enkazının yanı sıra, kurbanlara ait olduğunu düşündükleri insan kalıntıları bulduklarını ifade etti.