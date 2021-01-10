Video Dünya Son dakika! Düşen Endonezya uçağının enkazına ulaşıldı! İşte ilk görüntüler | Video

Son dakika! Düşen Endonezya uçağının enkazına ulaşıldı! İşte ilk görüntüler | Video

Son dakika! Düşen Endonezya uçağının enkazına ulaşıldı! İşte ilk görüntüler | Video
10.01.2021 | 11:08

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Cumartesi günü kalktıktan dakikalar sonra okyanusa düşen ve 62 kişinin bulunduğu Endonezya yolcu uçağının kaza yerinden, insan kalıntıları ve uçak enkazı çıkarıldı. Sriwijaya Air'in 182 numaralı uçuşlu ve içinde 62 kişinin bulunduğu uçağının, radar teması kesildiğinde Cakarta'dan Pontianak şehrine gidiyordu. Endonezya Donanması dalgıçları, bugün uçağın enkazına ulaştı. Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Komutanı Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada uçağın gövdesini bulduklarını belirtti. Cakarta Polisi sözcüsü Yusri Yunus, Endonezya polisi uçağın enkazının yanı sıra, kurbanlara ait olduğunu düşündükleri insan kalıntıları bulduklarını ifade etti.

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