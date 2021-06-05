Şortla haber sunan BBC spikeri kamerada

İngiltere merkezli haber kanalı BBC'nin spikeri Shaun Ley, haber sunarken pantolon yerine şort giydi. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.

İngiltere merkezli haber kanalı BBC'nin spikeri Shaun Ley, yaptığı değişiklik ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Haber bültenini sunmak üzere stüdyoda bulunan Ley, takım elbisesi giymiş gibi görünse de öyle olmadığı anlaşıldı. Ceketi ve kravatı ile haber sunmaya başlayan Ley'in pantolon yerine şort giymeyi tercih ettiği görüldü. Spikerin şortla kameraya yansıyan görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kez görüntülendi.