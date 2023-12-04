Tanzanya’da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı | Video
Tanzanya’da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanda en az 47 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.
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