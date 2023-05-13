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Türkiye'de deprem çalışmalarına katılan arama-kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti | Video

Türkiye'de deprem çalışmalarına katılan arama-kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti | Video

13.05.2023 | 12:26

Kolombiya'nın 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye gönderdiği arama-kurtarma ekibinde yer alan "Aaron" adlı köpek hayatını kaybetti.

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Kolombiya Kızıl Haçı tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, çeşitli arama-kurtarma çalışmalarına destek veren "Aaron" adlı köpeğin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasındaki arama-kurtarma çalışmalarında görev alan Kolombiyalı dostumuz Aaron'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Türk halkı Kolombiyalı dostlarının gösterdiği dayanışmayı ve Aaron'un cesaretini unutmayacak" ifadeleri kullanıldı. Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Su ise Aaron ile birlikte fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

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