Ukrayna, Belgorod'u vurdu: 5 ölü, 18 yaralı | Video 15.02.2024 | 16:13 Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İlk bilgilere göre Belgorod'da biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk olmak üzere 18 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Rus medyası ise içinde bir market ve eczanenin bulunduğu alışveriş merkezinin Ukrayna ordusunun füze saldırısı sonucu ağır hasar gördüğünü aktardı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sisteminin Belgorod bölgesi üzerinde 14 adet RM-70 Vampire MLRS füzesini düşürdüğü duyuruldu.Ukrayna sınırındaki Belgorod, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022'den bu yana sık sık Ukrayna ordusu tarafından hedef alınıyor.