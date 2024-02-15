Ukrayna, Belgorod'u vurdu: 5 ölü, 18 yaralı | Video
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Ukrayna sınırındaki Belgorod, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022'den bu yana sık sık Ukrayna ordusu tarafından hedef alınıyor.
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