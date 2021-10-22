Video Dünya Ünlü oyuncu Alec Baldwin, film setinde kazara görüntü yönetmenini öldürdü | Video
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, film setinde kazara görüntü yönetmenini öldürdü | Video

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, film setinde kazara görüntü yönetmenini öldürdü | Video

22.10.2021 | 10:07

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ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, New Mexico eyaletindeki "Rust" filminin setinde kullandığı kuru sıkı silah ile kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu. Film yönetmeni Joel Souza ise yaralandı.

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ABD'de "Rust" filminin çekimi sırasında korkunç anlar yaşandı. ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in elindeki kuru sıkı silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ve film yönetmeni Joel Souza'nın yaralandığı bildirildi. Yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken, 42 yaşındaki Hutchins'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı. 48 yaşındaki Souza'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Filmin çekildiği New Mexico eyaletine bağlı Bonanza Creek Ranch'te meydana gelen olayın ardından polisten açıklama geldi. Santa Fe County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, olayda ateşli silah kullanıldığı, silahın ve merminin türünün araştırıldığı kaydedildi. Soruşturmanın devam ettiği ve Baldwin'e yönelik herhangi bir suçlamada bulunulmadığı vurgulandı. Baldwin'in şerif ofisine gelerek polisle görüştüğü, daha sonra binadan ayrıldığı ifade edildi. ABD medyası, Baldwin'in şerif ofisi önünde gözyaşları içinde görüldüğünü aktardı.

Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Birliği, Hutchins'in ölümünün "yıkıcı bir haber" ve "korkunç bir kayıp" olduğunu belirtti.

FİLMİN KONUSU İLE SETTE YAŞANAN OLAYDA DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK
Baldwin, filmde kazara birini vuran 13 yaşındaki torununu kaçıran bir dedeyi canlandırıyor. Sette yaşanan ölümün ardından durdurulan çekimlerin kasım ayı başlarında devam edeceği duyuruldu.

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