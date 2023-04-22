Video Dünya Uzaydan Ramazan Bayramı’nı kutladı | Video
Uzaydan Ramazan Bayramı’nı kutladı | Video

Uzaydan Ramazan Bayramı’nı kutladı | Video

22.04.2023 | 10:23

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Sultan Al Neyadi, Ramazan Bayramı sebebiyle bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) dün bayram mesajı paylaştı.

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