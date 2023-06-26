Video Dünya Yunanistan’da seçimin galibi Miçotakis’in partisi oldu | Video
Yunanistan’da seçimin galibi Miçotakis’in partisi oldu | Video

Yunanistan’da seçimin galibi Miçotakis’in partisi oldu | Video

26.06.2023 | 08:46

Yunanistan’da hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 97’den fazlasının sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40,5’inin alan Kyriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi seçimin galibi oldu.

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Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi sonrası ikinci kez düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 97'den fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,5'ini alarak seçimin galibi oldu. ND, 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu sağladı.

Miçotakis yaptığı açıklamada, "Yunan halkı istikrar, yeterlilik, hızla büyüyen bir ekonomi, Avrupa ve ötesinde güvenilir bir ortak olarak itibar inşa eden bir hükümet için oy kullandı. Onların desteğini hafife almıyorum. Yarın, cesur reform yolculuğumuzda sıkı çalışmalarımız yeniden başlıyor" dedi.
Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak'ı (SYRIZA) oyların yüzde 17,8'ini alarak 47 sandalye, Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) oyların yüzde 11,8'ini alarak 32 sandalye, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) oyların yüzde 7,6'sını alarak 20 sandalye, Spartalılar Partisi oyların yüzde 4,6'sını alarak 13 sandalye, Helen Çözümü (EL) oyların yüzde 4,4'ünü alarak 12 sandalye, NİKİ oyların yüzde 3,7'sini alarak 10 sandalye ve Özgürlük Rotası oyların yüzde 3,1'ini alarak 8 sandalye kazandı.

YÜZDE 25'İ GEÇEN PARTİYE BONUS SANDALYE
Geçtiğimiz mayıs ayında nisbi seçim sistemine göre yapılan seçimlerde hiçbir partinin yüzde 46'lık oy oranına ulaşamaması sonrası parti liderleri koalisyon hükümeti kurmayı reddetmişti. Bugün düzenlenen genel seçimlerde ise, oyların en az yüzde 25'ini alarak birinci gelen parti fazladan 20 sandalye kazanırken, her yarım puan için bir sandalye daha eklendi. Seçiminin galibi olan ND oyların yüzde 40'ını alarak 50 tane fazladan sandalye kazanmış oldu.

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