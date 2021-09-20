Video Dünya Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki göçmen kampında yangın | Video

Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki göçmen kampında yangın | Video

Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki göçmen kampında yangın | Video
20.09.2021 | 14:15

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Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki Vathy göçmen kampında büyük bir yangın çıktı. Göçmenler kamptan tahliye edilirken yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

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Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki Vathy göçmen kampında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kamptaki yüzlerce göçmen boş bir alana tahliye edildi. Yunanistan Göç Bakanlığı, yangının kampın batısındaki terk edilmiş barakalarda çıktığını ve tehlikeli bir durum olmadığını belirtti. Bakanlık açıklamasına göre, yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınabildi.

Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 6 itfaiye aracı ve 13 itfaiye erinin müdahale ettiği yangında kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, bu ay sonu kapatılması planlanan tesiste yeni açılan "kapalı" kampa transfer edilmeyi bekleyen 300 kişi bulunduğunu ifade etti.

"KAPALI" GÖÇMEN KAMPI AÇILDI
Sisam Adası'nda sıkı erişim uygulamaları nedeniyle insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen "kapalı" göçmen kampı dün açıldı. Toplam 12 bin metre karelik alana inşa edilen ve etrafı dikenli tellerle çevrili kamp, güvenlik kameraları ile izleniyor. Girişlerine ise X-Ray cihazları yerleştirilen kamp, aynı zaman manyetik kapılarla korunuyor. Ayrıca sığınma talepleri reddedilen ve Türkiye'ye geri gönderilecek göçmenler için bir gözaltı merkezi de bulunuyor. Yaklaşık 43 milyon euro'ya mal olan kampın benzerlerinin İleryoz, Midilli, Kos ve Sakız adalarında da açılması planlanıyor.

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