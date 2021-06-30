Video Ekonomi "HighGenic'te kendi logomuzla birlikte kendi imzamız var"

"HighGenic'te kendi logomuzla birlikte kendi imzamız var"

30.06.2021 | 15:22

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1K Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kimyager Sevginar Baştekin, HighGenic markasının ve ürün gamının ortaya çıkışı logonun üsütnde kullandıkları çizimin amacı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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1K Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sevginar Baştekin: "Hep şunu söylüyoruz HighGenic'te keni logomuzla birlikte kendi imzamız var"

HighGenic markasının ve ürün gamının ortaya çıkışı ile ilgili bilgiler veren 1K Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sevginar Baştekin "Ürünün üzerindeki HighGenic logosunun üstünde kendi görselimi çizim olarak kullanmaya karar verdim. Şunu düşündüm; insanlar HighGenic diyemese bile, en azında bir ürün almaya geldiklerinde şunu derler 'Üzerinde kadın fotoğrafı olan üründen istiyorum' bu reklam olmadan bir ürünü oturtabilme amacıyla yaptığım bir şey oldu"

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