Son Dakika Haberleri | 2021 Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! İşte memur ve emeklilerin zamlı maaşları | Video

Memur maaşları bu hafta başında belli oldu! Asgari ücretin ardından dün de memur maaş zam oranları ile 2021 emekli maaşları belirlendi ve yeni yılda kimin ne kadar maaş alacağı zamları ile birlikte belirlenmiş oldu. SABAH konuyla ilgili tüm hesaplamaları yaparak mesleklerin ne kadar maaş aldığını ortaya çıkardı ve kalem kalem öğretmenden emekliye, kaymakamdan hemşireye tüm meslek gruplarının 2021 yılı boyunca alacağı ve son dakika TÜİK verilerine göre belirlenen zamlı maaşların tam listesini çıkardı. İşte memur, emekli ve teknisyen maaşları gibi birçok kalemde tam liste yeni maaşlar