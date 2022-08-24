Ucuz evi kim nasıl alacak? İşte tüm detaylar! Tarihi projede geri sayım başladı | Video
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Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. 13 Eylül'de Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı tarihi sosyal konut projesinde çok önemli kriterler belirlendi. İşte Türkiye tarihinin en büyük konut projesinin detayları.