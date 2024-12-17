Video Haber Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Narkokapan-3' operasyonlarında 10 günde 595 şüpheli yakalandı | Video
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Narkokapan-3' operasyonlarında 10 günde 595 şüpheli yakalandı | Video

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Narkokapan-3' operasyonlarında 10 günde 595 şüpheli yakalandı | Video

17.12.2024 | 08:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 gündür devam eden 'Narkokapan-3' operasyonlarında 595 zehir taciri şüphelisinin yakalandığını, 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, 10 gündür devam 'Narkokapan-3' operasyonlarında 76 ilde yakalanan uyuşturucu miktarını ve zehir taciri şüphelisi sayısını açıkladı. Uyuşturucuyu ulaşılmaz bir hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yerlikaya, "'Türkiye Yüzyılı'nda en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince; 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 76 ilde operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

Narkokapan-3 operasyonları sonrasında bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıklayan Yerlikaya, "Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 25 kg eroin ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 218 kg skunk, 105 kg metamfetamin, 82 kg kokain, 6 kg esrar, 1 milyon 20 bin 636 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 30 şüpheli yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 53 kg eroin, 22,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 80 kg skunk, 21 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 72,5 kg skunk ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 39 kg skunk, 9 kg esrar, 34 bin 730 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 39 kg esrar, 473 bin 191 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 14 şüpheli yakalandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 29 kg esrar, 14,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 kg skunk ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı" dedi.

Açıklamalarının sonunda Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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