Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Narkokapan-3' operasyonlarında 10 günde 595 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 gündür devam eden 'Narkokapan-3' operasyonlarında 595 zehir taciri şüphelisinin yakalandığını, 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, operasyonda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince; 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 76 ilde operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.
Narkokapan-3 operasyonları sonrasında bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıklayan Yerlikaya, "Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 25 kg eroin ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 218 kg skunk, 105 kg metamfetamin, 82 kg kokain, 6 kg esrar, 1 milyon 20 bin 636 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 30 şüpheli yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 53 kg eroin, 22,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 80 kg skunk, 21 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 72,5 kg skunk ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 39 kg skunk, 9 kg esrar, 34 bin 730 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 39 kg esrar, 473 bin 191 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 14 şüpheli yakalandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 29 kg esrar, 14,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 kg skunk ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı" dedi.
Açıklamalarının sonunda Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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