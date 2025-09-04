Video Haber Bakanlıktan 'gıda' denetimi: Kıyma makinelerine gizlenmiş düzenek tespit edildi! | Video
04.09.2025 | 09:49

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gaziantep'te yaptığı denetim sonucunda kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle, tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Güvenilir gıdadan taviz yok. Gaziantep Şahinbey'de, Gıda Kontrol Görevlilerimiz ve Şahinbey Belediyesinin yaptığı denetim sonucunda; Kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle, tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildi. Borular aracılığıyla makinaya taşınan bozuk etler, halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işleniyordu. Denetimlerimiz sonucunda; 286 kg bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça tespit edilerek imha edildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını hiçe sayan bu duruma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek Kapatıldı. Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise konuya ilişkin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Güvenilir gıda kırmızı çizgimizdir. Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

