Bakırköy’ün oto faresi yakalandı | Video
Bakırköy’de 12 farklı araçtan hırsızlık suçundan aranan ve farklı suçlardan da olmak üzere 44 kaydı olan A.K. yakayı ele verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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