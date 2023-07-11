Bakırköy’ün oto faresi yakalandı | Video

Bakırköy’de 12 farklı araçtan hırsızlık suçundan aranan ve farklı suçlardan da olmak üzere 44 kaydı olan A.K. yakayı ele verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.