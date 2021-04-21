Video Haber Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi | Video
21.04.2021 | 21:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi | Video 00:29
Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi | Video 21.04.2021 | 21:47
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın konvoyuna yumurtalı saldırı | Video 01:24
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın konvoyuna yumurtalı saldırı | Video 21.04.2021 | 21:07
Burası Ankara'daki hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesi! Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan’dan önemli uyarı... | Video 04:33
Burası Ankara'daki hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesi! Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan’dan önemli uyarı... | Video 21.04.2021 | 19:35
SON DAKİKA! 21 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video 01:56
SON DAKİKA! 21 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video 21.04.2021 | 19:38
Esra Erol’un canlı yayınında büyük şok! DNA testi sonucuna göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil! | Video 03:20
Esra Erol’un canlı yayınında büyük şok! DNA testi sonucuna göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil! | Video 21.04.2021 | 18:54
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze sınav' açıklaması! 05:43
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze sınav' açıklaması! 21.04.2021 | 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu 08:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu 21.04.2021 | 16:49
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, CHP'nin 128 milyar dolarlık rezervin eridiği iddiasıyla ilgili paylaşım 06:27
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, CHP'nin "128 milyar dolarlık rezervin eridiği" iddiasıyla ilgili paylaşım 21.04.2021 | 15:15
CHP'li Mehmet Sevigen Kaftancıoğlu'na Allah akıl fikir değil vicdan versin | Video 00:49
CHP'li Mehmet Sevigen "Kaftancıoğlu'na Allah akıl fikir değil vicdan versin" | Video 21.04.2021 | 15:00
Hıncal Uluç | İngiltere... Türkiye ve Kovid!.. 02:19
Hıncal Uluç | İngiltere... Türkiye ve Kovid!.. 21.04.2021 | 13:35
Melih Altınok | Pandeminin bedelli generalleri 04:40
Melih Altınok | Pandeminin bedelli generalleri 21.04.2021 | 13:21
Hilal Kaplan | ‘128 milyar’ sorusunun kırıldığı an 02:19
Hilal Kaplan | ‘128 milyar’ sorusunun kırıldığı an 21.04.2021 | 13:19
Şebnem Bursalı | ‘Benim tecavüzcüm iyidir’ diyenler! 04:06
Şebnem Bursalı | ‘Benim tecavüzcüm iyidir’ diyenler! 21.04.2021 | 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küstah Yunan Bakan Dendias'a haddini bildiren Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür açıklaması 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küstah Yunan Bakan Dendias'a haddini bildiren Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür açıklaması 21.04.2021 | 12:58
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap 09:36
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap 21.04.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a sert cevap Bre ahlaksız, bre edepsiz... 04:05
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a sert cevap "Bre ahlaksız, bre edepsiz..." 21.04.2021 | 12:36
Mehmet Barlas | Sanki iki Türkiye var... Biri ‘onların Türkiye’si, diğeri de ‘bizim Türkiye’miz 02:03
Mehmet Barlas | Sanki iki Türkiye var... Biri ‘onların Türkiye’si, diğeri de ‘bizim Türkiye’miz 21.04.2021 | 12:35
Dilek Güngör | Rezervi anlama kılavuzu... 08:01
Dilek Güngör | Rezervi anlama kılavuzu... 21.04.2021 | 12:31
Ömer Çelik, Engin Altay'ın sözlerini A Haber'de değerlendirdi Katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek | Video 06:06
Ömer Çelik, Engin Altay'ın sözlerini A Haber'de değerlendirdi "Katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek" | Video 21.04.2021 | 11:50
Kerem Alkin | Güçlü ve daha ‘sürdürülebilir’ büyüme 04:16
Kerem Alkin | Güçlü ve daha ‘sürdürülebilir’ büyüme 21.04.2021 | 10:09

Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA