Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Al Said ile bir araya geldi | Video
23.10.2025 | 11:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi.
Erdoğan, Umman temasları kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek ardından da anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, onuruna verilecek resmi yemeğin ardından temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.
