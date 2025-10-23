Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Al Said ile bir araya geldi | Video 23.10.2025 | 11:22 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Körfez turunun son durağı Umman'da temaslarına devam ediyor. Umman'a resmî ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi. Al Alam Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşme basına kapalı olarak yapıldı.Erdoğan, Umman temasları kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek ardından da anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, onuruna verilecek resmi yemeğin ardından temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.