Video Haber Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi'nde iftara katıldı | Video

Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi'nde iftara katıldı | Video

Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi'nde iftara katıldı | Video
16.04.2021 | 20:16

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın polislere yapacağı iftar öncesi Çengeköy Polis Merkezi'ne geldi.

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