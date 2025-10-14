Başkan Erdoğan'dan, Mısır dönüşünde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mısır ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme dair önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar." dedi. Başkan Erdoğan, "Belediyeler doğrudan millete hizmet etmenin ilk adımıdır. Bu makamlar millete hizmet için vardır; rant, yolsuzluk, israf için değil." ifadelerini kullandı.