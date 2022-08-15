Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara 2023 mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin ve Türkiye'nin 21 yılda geldiği yeri anlatan Başkan Erdoğan, bu ülkede kast sistemini biz bitirdik dedi. Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Devletin, siyasetin, iş dünyasının kapılarını bu ülkenin tüm evlatlarına biz açtık. Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine kadar, daha özgür, daha demokratiktir.