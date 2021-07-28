Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak
28.07.2021 | 09:19

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak.

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