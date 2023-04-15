Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İMECE uydusu açıklaması
Kalkınma Bakanlığı'nın başlattığı yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin Alt Yapı Projesi'nde sona gelindi. İMECE'nin ertelenen fırlatma operasyonu bugün saat 09.47'de başarıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoığan,
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İMECE uydusu açıklaması 15.04.2023 | 10:03
13:51
Sahurda gençlerle buluşan Bakan Varank'ın kullandığı TOGG'a yoğun ilgi 15.04.2023 | 08:41
02:59
Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak... Rüya proje tamamlandı 15.04.2023 | 08:47
02:46
Bakan Kurum: finans merkeziyle bölgenin cazibesi artacak | Video 15.04.2023 | 00:39
01:02
00:37
01:51
Cep telefonuna bakmak isterken park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı | Video 14.04.2023 | 23:37
00:51
Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video 14.04.2023 | 23:29
00:11
Sabırsız sürücünün yaptığı 'bu kadarına da pes! dedirtti | Video 14.04.2023 | 23:19
01:42
01:18
14:59
01:08
Telefon hırsızları tutuklandı | Video 14.04.2023 | 18:44
04:31
YSK seçmenleri yayımladığı bir videolar ile bilgilendirdi | Video 14.04.2023 | 18:06
01:47
23:24
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar | Video 14.04.2023 | 18:35
04:24
Melih Altınok | Peki, Kürtler de Kemale erecek mi? 14.04.2023 | 16:29
03:45
Mehmet Barlas | FETÖ ve PKK'nın adayı belli, sizin adayınız kim? 14.04.2023 | 16:26
02:49
Hilal Kaplan | Yabancı bile sizin kadar yabancı değil 14.04.2023 | 16:23