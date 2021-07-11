Video Haber Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Rauf Biçer'e Almanya'daki bir şahıstan susmaları karşılığında 300.000 TL'lik teklif!

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Rauf Biçer'e Almanya'daki bir şahıstan susmaları karşılığında 300.000 TL'lik teklif!

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Rauf Biçer'e Almanya'daki bir şahıstan susmaları karşılığında 300.000 TL'lik teklif!
10.07.2021 | 23:59

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A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Diyarbakır anne ve babaları isyanlarını dile getirdi. Yıllardır HDP binası önünde PKK'nın kaçırdığı evladını bekleyen acılı baba Rauf Biçer, Almanya'dan bir şahsın eşi Ayşegül Biçer'e A Haber ekranlarına çıkıp konuşmaması için 300.000 TL teklif ettiğini söyledi.

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