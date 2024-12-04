Emine Erdoğan'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'da ziyaret ettiği Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsana dokunan her iyilik, yarının en parlak ışığıdır. Hatay'da hayat bulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, bu ışığı güçlendirerek gönülden gönüle çoğaltıyor. Ülkemiz ve milletimiz için umut dolu başka projelerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum" dedi.
Emine Erdoğan'ın paylaşımında Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi açılış programı ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi ziyaretinden görüntüler de yer aldı.
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