Video Haber İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti' tutan ailelere ziyaret
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti' tutan ailelere ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti' tutan ailelere ziyaret

03.09.2022 | 12:15

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da Evlat Nöbeti tutan ailelere ziyaret etti.

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