İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti' tutan ailelere ziyaret

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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya sert tepki | Video 02.09.2022 | 23:35
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Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı | Video 02.09.2022 | 21:06
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İngiltere'deki çevre aktivistlerinden parlamentoda protesto | Video 02.09.2022 | 19:34
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Mehmet Barlas | ABD'ye çok güvenen Yunanistan'ın sonu sefalet olacaktır 02.09.2022 | 16:39
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da Evlat Nöbeti tutan ailelere ziyaret etti.