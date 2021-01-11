İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Annesi, Selahattin Demirtaş'ı devletten istiyor da öbür oğlu Nurettin Demirtaş'ı..." | Video

Diyarbakır anneleriyle 3 ayda bir görüştüğünü belirten Bakan Soylu: "Annelerden birisi öyle bir söz söyledi ki benim de aklıma hiç gelmemişti; 'Selahattin Demirtaş'ın annesi, Selahattin Demirtaş'ı devletten istiyor da öbür oğlu Nurettin Demirtaş'ı PKK'dan niye istemiyor acaba?"