İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: “Rüyasında CHP'ye oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır” | Video

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu katıldığı bir Youtube programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinin daha önce "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?" sözlerinin sorulması üzerine Ağıralioğlu ittifak ortakları CHP'yi kızdıracak bir açıklama yaptı. Ağıralioğlu bu soruya şu ifadelerle yanıt verdi: "Bizim klasik sağcılar şöyle bir duygu taşır; CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır."