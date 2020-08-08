Mersin'de korkutan heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı, 2 iş makinesi toprak altında kaldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
19:31
Mısır'ın darbeci yönetimi Ayasofya Camii'nin neden hazmedemedi? | Video 08.08.2020 | 15:46
14:26
20:28
01:24
TurAz Kartalı 2020 Tatbikatı F-16’ların katılımıyla devam ediyor | Video 08.08.2020 | 09:43
00:49
Bitlis Hizan'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video 08.08.2020 | 08:18
09:09
01:39
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' talimatı | Video 08.08.2020 | 00:00
03:24
01:16
01:01
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video 07.08.2020 | 17:02
19:18
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedefte? | Video 07.08.2020 | 16:40
36:28
02:45
04:21
09:24
03:15
04:14
02:25
05:07
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii'de sevgi seli | Video 07.08.2020 | 14:08
Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mersin’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan karayolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Silifke-Mut karayolunun 7. kilometresinde, meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Gece geç saatlerde meydana gelen toprak kaymasında 2 iş makinesi toprak altında kaldı. Olayın geç saatlerde meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken, yolun tamamen ulaşıma açılması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
Kapanan ve tehlike oluşturan yolda trafik ekipleri önlem alırken, karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.