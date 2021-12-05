Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! | Video

Türk televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği geceye Müge Anlı damga vurdu. ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı, ödüle layık görüldü. Ünlü sunucu, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' dallarında ödül aldı. Görkemli gecede Anlı’ya ödülünü ünlü sanatçı Demet Akbağ takdim etti. Ödülünü Demet Akbağ’ın elinden alan ünlü sunucu gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. İşte ayrıntılar…