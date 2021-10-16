Video Haber Murat Şahin: “İstemediğimiz bir mağlubiyetti, üzgünüz” | Video
Murat Şahin: “İstemediğimiz bir mağlubiyetti, üzgünüz” | Video

Murat Şahin: “İstemediğimiz bir mağlubiyetti, üzgünüz” | Video

15.10.2021 | 23:46

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Şahin, Başakşehir karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ve üzgün olduklarını söyledi.

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