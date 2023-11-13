Netanyahu'dan Arap ülkelerine tehdit : Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız... | Video

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Netanyahu, canlı yayında Arap ülkelerin liderlerini tehdit etti. Netanyahu, "Arap liderlere söylüyorum, eğer çıkarlarınızı korumak istiyorsanız, tek bir şey yapmak zorundasınız: Sessiz kalın" dedi.