Video Haber Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi! | Video
Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi! | Video

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi! | Video

14.07.2023 | 20:44

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, yılın bomba transferine imza atarak Real Madrid'le anlaşma sağladı. 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonuslarla birlikte Real Madrid'e imza attı. İspanya'da ailesi ve yeni sevgilisi Duru Nayman ile yemek yiyen ünlü futbolcu, restoran çıkışında hayranlarının çemberine girdi. İspanyollar Arda Güler'le fotoğraf çekilebilmek için tek tek sıraya girdi. İşte Arda Güler sevgisinden kameraya yansıyan ilginç görüntüler!

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Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi! | Video 00:15
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