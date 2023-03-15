Sağanak yağış Nusabyin'de etkili oldu | Video

Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası ilçede bir çok bölgede sokak ve caddeler göle dönerken bazı bodrum katları su bastı. Sahadaki çalışmaları bizzat İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı koordine etti.