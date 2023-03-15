Video Haber Sağanak yağış Nusabyin'de etkili oldu | Video
Sağanak yağış Nusabyin'de etkili oldu | Video

Sağanak yağış Nusabyin'de etkili oldu | Video

15.03.2023 | 23:02

Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası ilçede bir çok bölgede sokak ve caddeler göle dönerken bazı bodrum katları su bastı. Sahadaki çalışmaları bizzat İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı koordine etti.

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