Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İsveç'ten getirilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken ile ilgili duygulandıran paylaşım | Video

Türkiye'nin corona virüs ile olan mücadelesi tüm dünya tarafından takdir edilirken, İsveç'in Malmö kentinden Türkiye'ye Covid-19 hastası babası için seslenen Leyla Gülüşken'in yardım çağrısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtsız bırakmamıştı. Türkiye'den havalanan ambulans uçak İsveç'te yaşayan Emrullah Gülüşken ve ailesini Türkiye'ye getirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden süreci anlatan duygulandıran bir video yayınladı. Bakan Koca videonun altına "COVID-19 hastası vatandaşımız Emrullah Bey’in durumundan Türkiye sabah 04’te haberdar oldu. Ambulans uçağımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 09.10’da İsveç’in Malmö kentindeydi. Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde Ankara’da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!" notunu düştü. Emrullah Gülüşken ve ailesi Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor.