Son dakika: ABD'den Ukrayna krizine müdahale mesajı! Rusya'ya gözdağı... | Video

Son dakika haberleri: Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri kriz her geçen gün artarken, ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD'nin Rusya ile gerilimde Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planladığını söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...