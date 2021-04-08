Son dakika: ABD'den Ukrayna krizine müdahale mesajı! Rusya'ya gözdağı... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
01:04
02:02
01:35
06:11
01:17
Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 08.04.2021 | 22:41
00:21
Göksu: CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor | Video 08.04.2021 | 21:39
00:46
Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti | Video 08.04.2021 | 19:56
00:45
Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile görüştü | Video 08.04.2021 | 19:53
00:25
01:36
00:57
00:53
02:26
01:19
Son dakika! Emekli amiraller için ek süre talebi | Video 08.04.2021 | 17:16
00:25
Esenyurt meclisinde basına engel! Zorla meclisten çıkardılar | Video 08.04.2021 | 17:03
04:22
Mahmut Övür | ABD Büyükelçiliği, Montrö için kimlerle görüştü? 08.04.2021 | 15:56
05:54
04:19
Okan Müderrisoğlu | Asli gündem mi demiştiniz! 08.04.2021 | 14:38
05:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Megabank fikri yapılabilir" 08.04.2021 | 12:44
Son dakika haberleri: Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri kriz her geçen gün artarken, ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD'nin Rusya ile gerilimde Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planladığını söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...