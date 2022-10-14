Video Haber Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! | Video
Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! | Video

Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! | Video

14.10.2022 | 22:38

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Son dakika bilgisine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarına eksi 300 kotunda gerçekleşti. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yer altında 49 işçinin olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, patlamada 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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