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OTOMATİK OYNAT
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Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan atama müjdesi | Video 11.10.2021 | 19:52
01:20
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Son dakika: MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı | Video 11.10.2021 | 19:14
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İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk | Video 11.10.2021 | 18:39
01:42
Külliye'de kritik Kabine Toplantısı | Video 11.10.2021 | 18:16
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Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki 11.10.2021 | 15:41
21:14
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Yavuz Donat | Zeytin diyarında hasat 11.10.2021 | 13:47
02:52
Haşmet Babaoğlu | Ülkesini seven gençleri sevmeyen yeni dünya!!! 11.10.2021 | 13:28
02:21
Mehmet Barlas | Dünyayı ölüm korkusu sardı 11.10.2021 | 12:02
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Suriyeli mülteciler evlerine dönüyor: Türkiye ikinci vatanımız! 11.10.2021 | 10:15
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Eğriboz’u sel vurdu | Video 11.10.2021 | 01:40
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Prag metrosuna sprey boyalı saldırı | Video 11.10.2021 | 01:32
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Başkan Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim." diye konuştu.