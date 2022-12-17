SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştireceklerini söyledi. Erdoğan'a Mardinliler büyük destek verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi, "Helalleşecekmiş, sen önce Diyarbakır Anneleri ile helalleş. Ah cambaz ah..." dedi.